Ekonomik kriz ve art arda gelen zamlar yaşamı zorlaştırıyor. Açlık sınırı 30.143 TL iken; asgari ücretin 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak açıklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

ORC Araştırma 20–22 Ocak 2026 tarihleri emeklilere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Ankette oyların yüzde 34,7'sini alan ana muhalefet partisi CHP, birinci çıktı. AKP ise oyların yüzde 28,2'sini alabildi. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 20 bin TL olarak açıklanan emekli maaşı için 'sefalet ücreti' açıklaması gündemdeki yerini korurken, CHP'nin; emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılması için verdiği Meclis Araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

İşte anket sonuçları:

• CHP: Yüzde 34,7

• AK Parti: Yüzde28,2

• MHP: Yüzde 6,8

• DEM Parti: Yüzde 6,1

• İYİ Parti: Yüzde 5,1

• Zafer Partisi: Yüzde 3,5

• Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

• BBP: Yüzde 2,8

• YMP: Yüzde 2,2

• Saadet Partisi: Yüzde 1,9

• Diğer: Yüzde 5,5