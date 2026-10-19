Kaynak: AA / DHA / İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 8-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivalde 10 film "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

14. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE 'ALTIN YUNUS' HEYECANI

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması seçkisi belli oldu.

Aile ilişkilerinden toplumsal hafızaya, bireysel yüzleşmelerden dayanışma hikayelerine kadar uzanan 10 iddialı yapım, 8-15 Kasım tarihlerinde "Altın Yunus" ödülü için jüri karşısına çıkacak.

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI'NDA YER ALAN 10 FİLM

Festivalde 7 farklı kategoride büyük ödül için yarışacak olan ve uluslararası festivallerde dereceler alan 10 finalist film şunlar oldu:

"At Üstünde" – Yönetmen: Murat Saraçoğlu

"Beklenti" – Yönetmen: Ali Özel

"Bir Anne Hakkında" – Yönetmen: Büşra Bülbül

"Elisa" – Yönetmen: Sinan Sertel

"Gayda Yolu" – Yönetmen: Bişar Bektaş

"Kör Gece" – Yönetmen: Reis Çelik

"Mütemmim Cüz" – Yönetmen: Abdullah Şahin

"Ölü Arının İğnesi" – Yönetmen: Aydın Orak

"Tatlı Maya" – Yönetmen: Biket İlhan

"Varlık" – Yönetmen: Muzaffer Mehmet Çağlar

7 KATEGORİDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışma kapsamında finalist filmler; En İyi Ulusal Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu olmak üzere toplam 7 dalda ödüllendirilecek.