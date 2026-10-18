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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye'nin en köklü film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Son hazırlıkların tamamlandığı festivalde, sinema dünyasının merakla beklediği dernek jüri üyeleri açıklandı.

KISA FİLM VE UZUN METRAJDA DEĞERLENDİRME YAPACAK İSİMLER

Festival kapsamında filmleri değerlendirecek dernek jürilerinde şu isimler yer alıyor:

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jürisi (Ulusal Kısa Film Yarışması):

Yapımcı Selvihan Eroğlu

Yönetmen Aziz Alaca

Yazar Simay Antep

Film Yönetmenleri Derneği - FİLM-YÖN Jürisi (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Yönetmen" Ödülü):

Yönetmen Mehmet Eryılmaz

Yönetmen-Senarist Murat Düzgünoğlu

Yönetmen Çiğdem Sezgin

Belirlenen jüri üyeleri, festival boyunca yarışma filmlerini inceleyerek kategorilerindeki en başarılı isimleri ödül için değerlendirecek.

2025 yılında gerçekleşen 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kazananları şöyleydi;

- En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu (Yön: Seyfettin Tokmak)

- En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

- En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar (Erken Kış)

- En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

- Uluslararası En İyi Film: A Poet (Yön: Simon Mesa Soto)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür (Kanto)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

ALTIN PORTAKAL NEDİR?

Altın Portakal Ödülleri, Türkiye'nin en köklü ve prestijli sinema etkinliği olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında verilen sinema ödülleridir.