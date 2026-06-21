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Konserin ardından geceye dair en çok konuşulan anlardan biri, Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay için yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımı oldu.

Kaya, yıllar sonra gelen bu buluşmanın kendisinde yarattığı etkiyi içten bir dille anlattı ve geceyi adeta bir “kavuşma hikâyesi” olarak tanımladı.

Paylaşımında sahnedeki atmosferi, yıllar içinde biriken özlemi ve insanların aynı anda aynı duyguda buluşmasını anlatan Hazal Kaya, geceyi “rüya gibi ama gerçek” sözleriyle özetledi.

Hem sahnede hem de seyirciler arasında kurulan bağın kendisini derinden etkilediğini belirtti. Konserde, grubun yeniden sahneye çıkışı büyük coşku yaratırken, etkinlik katılımcılar için unutulmaz bir deneyime dönüştü.