Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz bir ihbar sonrası ortaya çıkan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre ihbarda, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki G.Ö.’nün sosyal medya üzerinden farklı isimlerle açtığı hesaplar aracılığıyla tanıştığı kişilerce istismara uğradığı ifade edildi. İddianamede şüphelilerin yazışmalarındaki istismarın açık olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1,5 yıldır devam ettiği öne sürülen istismar zincirine ilişkin başlatılan soruşturmada yaklaşık 180 kişinin ifadesi alındı. Dosya kapsamında 9’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere yaşları 16-23 arasında değiştiği belirtilen toplam 33 kişi tutuklandı, üç kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İSTİSMARI HATIRLAMIYOR

G.Ö.’nün Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Adli Görüşme Odası’nda (AGO) alınan ifadeleri, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Dosyaya yansıyan iddialara göre mağdur çocuğun özellikle TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerle iletişim kurduğu, ardından sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Mağdur çocuk, istismarların bazen para karşılığı, bazen birden fazla kez, bazen de aynı anda birden fazla kişi tarafından gerçekleştiğini söyledi. Adli Tıp muayenesinde istismar bulguları ortaya çıkarken, telefondan ele geçirilen yazışmalar ve ifadeler doğrultusunda G.Ö’nün 27’si yetişkin, 9’u ise 18 yaşından küçük olmak üzere 36 erkek tarafından istismara maruz kaldığı vurgulandı. İddianame “çocuğun kim tarafından kaç kez istismar edildiği hususlarını dahi artık hatırlamadığı” ifadesi durumun boyutunu gözler önüne serdi.

HEPSİ BİRBİRİNİ TANIYOR

Mahkeme, sanık ve şüpheliler arasındaki irtibatı belirlemek için Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki tüm baz ve HTS kayıtlarının tespitini istedi. Bazı şüphelilerin çocuğu 350 liralık yemek karşılığında istismar ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bütün şüphelilerin birbirlerini tanıdığı, A.R.Ç. ile B.E.T.’nin çevresinden oluştuğu ifade edildi.

MAĞDUR KIZIN ANNESİ İSTİSMARA GÖZ YUMMUŞ

Soruşturma hakkında iddialar arasında, mağdur çocuğun tutuklanan annesinin yaşananlardan haberdar olduğu ve bazı kişilerle para karşılığında görüştürülmesine göz yumduğu da yer aldı. İddianamede anne, çocuğun telefonundaki mesajları gördüğünü ve mesajlaştığı kişiye “bir daha böyle şeyler konuşmayın” yazdığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTABİLİR

Edinilen bilgiye göre, söz konusu istismar olayına karışan başka kişiler de bulunuyor. Savcılığın çalışmaları neticesinde yeni gözaltıların olabileceği ve soruşturmanın daha da genişleyeceği öğrenildi. 27 yetişkin hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla hazırlanan iddianame Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 9’u suça sürüklenen çocuk hakkında açılacak ikinci dava da bu yargılamayla birleştirilecek.