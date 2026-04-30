İzmir’in Buca ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar davasında verilen karar tepkilere neden oldu. Mahkeme, sanığa hapis cezası vermesine rağmen tahliyesine hükmetti.

Olay, 2 Ağustos 2025’te Belenbaşı Mahallesi’nde bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre küçük çocuk, alışveriş için girdiği iş yerinde şüpheli tarafından iç kısma çağrıldı ve burada istismara maruz kaldı. Yaşadıklarını annesine anlatan çocuğun ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddetse de güvenlik kamerası görüntüleri ve adli raporlar doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde sanığın daha önce de benzer suçlar ve uyuşturucu nedeniyle sabıkası bulunduğu belirlendi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan beraat kararı verirken, hükümle birlikte sanığın tahliyesine de karar verdi.

Kararın ardından aile ve bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne taşınacağı belirtilirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.