Kaynak: İHA

Öğrencilerin ücretsiz ve eşit şekilde eğitim kaynaklarına ulaşmasını amaçlayan çalışmalar kapsamında yalnızca ders kitapları değil, öğrencilerin okuma kültürünü ve çok yönlü gelişimini destekleyecek farklı eğitim materyalleri de okullarda yerini aldı.

Bu kapsamda öğrenciler; hikaye kitapları ve okuma serilerinin yanı sıra Türk dünyasını tanımaya yönelik eserler ile İngilizce ve Almanca hikaye kitaplarından da yararlanabilecek. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin ders kitaplarının sıralarında hazır olduğunu belirterek ilçedeki tüm eğitim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.



Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Bostan, "Öğrenen, okuyan ve üreten nesiller için ilçemizdeki eğitim yolculuğumuz devam ediyor" dedi.