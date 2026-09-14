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Kaynak: ANKA

Yangından etkilenen 19 mahkum kentteki hastanelere sevk edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu "Hastaneye sevkedilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir" açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binanın bazı bölümlerini sardı.

İhbar üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 19 mahkum, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

"DUMANDAN ETKİLENEN MAHKUMLAR VE İNFAZ KORUMA MEMURLARINA TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNULDU"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Elazığ T Tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde bir koğuşumuzda meydana gelen yangın hemen kontrol altına alınmış olup, dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevkedilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."