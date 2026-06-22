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AK Parti, yeni yasama haftasında milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren iki kritik kanun teklifi için düğmeye bastı. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve hukuk sisteminde önemli değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi'nin bugün AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Yargı paketinin yanı sıra, kamuoyunda heyecanla beklenen bir diğer önemli gelişme ise eğitim cephesinde yaşanıyor.

ÜNİVERSİTELERE DÖNÜŞ YOLU AÇILIYOR: ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

"Öğrenci affı" olarak bilinen Yükseköğretim (YÖK) Kanunu teklifinin de bu hafta içerisinde Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Hazırlanan taslak metinde, çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere üniversiteye dönüş kapısının aralanması hedefleniyor.

Özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile geçmiş dönemlerdeki af düzenlemelerinden yararlanamayan mağdur öğrencilerin bu yeni kapsama dahil edilmesi, üzerinde en çok durulan konuların başında geliyor. Teklifin yasalaşması halinde yüz binlerce öğrenci eğitim hayatına kaldığı yerden devam etme şansı yakalayacak.

İBAN DÜZENLEMESİ PAKETTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, ekonomi ve hukuk kulislerini uzun süredir meşgul eden "İBAN düzenlemesi" ile ilgili de net bir tablo ortaya çıktı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ticari ödemelerin kişisel İBAN'lara yapılmasına yönelik planlanan sıkı yaptırımların, bugün Meclis'e sunulacak olan 12. Yargı Paketi taslağında yer almayacağı öğrenildi. Konunun farklı bir torba yasa veya düzenleme ile ilerleyen süreçte ayrıca değerlendirilmesi bekleniyor.