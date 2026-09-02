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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen kapsamlı Eyalet Kalkanı Operasyonu sonucunda, yaşları 2 ay ile 17 arasında değişen 163 kayıp çocuk sağ olarak bulundu ve koruma altına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adli süreçler başlatıldı.

Florida Başsavcısı James Uthmeier tarafından duyurulan operasyon, eyalet tarihindeki en büyük çocuk kurtarma çalışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik birimlerinin istihbarat ve saha araştırmaları neticesinde ulaşılan 163 çocuğun dağılımı bölgesel olarak açıklandı. En fazla kayıp çocuğun tespit edildiği bölge 46 çocukla Tampa Bay olurken; Miami’de 41, Jacksonville’de 32, Orlando’da 21, Fort Myers’ta 12, Pensacola’da 8 ve Tallahassee’de 3 çocuk güvenli noktaya nakledildi.

Elde edilen resmi verilere göre, kurtarılan çocukların yalnızca Florida sınırlarında kalmadığı; ABD'nin 6 farklı eyaleti, bir bölgesi ve aralarında Brezilya, Kanada, Kolombiya, Dominika, Finlandiya, Gana, Guatemala, İtalya ve Jamaika'nın bulunduğu 12 ayrı ülkede tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde çocukların bir kısmının ihmal, istismar, sömürü ve çeşitli suç ağlarının hedefi olduğu belirlendi. Uzman ekiplerin desteğiyle koruma merkezlerine yerleştirilen mağdurların ardından Kayıp Tehlikedeki Kişiler Bilgi Merkezi'ndeki ilgili MEPIC dosyaları kapatıldı. Çocukların velayet ve bakım süreçleri ise Florida Çocuk ve Aile Departmanı ile Florida Gençlik Adaleti Departmanına devredildi.

Operasyon çerçevesinde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ilerleyen süreçte yeni operasyonların ve yakalamaların yapılacağı ifade edildi. Şüpheliler arasında yer alan Michael Corey Prescott’un reşit olmayan bireye yönelik cinsel saldırı, ağır darp ve velayete müdahale suçlarıyla tutuklandığı; Robert Ferral Allison’ın çocuğa cinsel saldırı ve darp, Jayden Allen Harwood’un ise velayete müdahale ve polise mukavemet suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Başsavcılığın İnsan Ticareti Özel Danışmanı Rita Peters yönetiminde yürütülen bu çalışma, 2025 yılında icra edilen 60 çocuk kapasiteli Ejderha Gözü Operasyonu ve 120'den fazla çocuğun kurtarıldığı Tatilde Evdeler Operasyonu'nun devamı niteliğinde planlandı.