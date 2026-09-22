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Kaynak: Haber Merkezi

Son bir haftada ekonomist, akademisyen, gazeteci ve finans uzmanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında söz konusu hesaplar hakkında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte “spekülasyon amaçlı paylaşımlar” yapıldığı iddiası gündeme geldi. Erişim engellerinin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI 12 MİLYON

İfade Özgürlüğü Derneği’nin tespitlerine dayandırılan haberlere göre erişim engeli getirilen hesapların sayısı 194’e, bu hesapların toplam takipçi sayısı ise yaklaşık 12 milyona ulaştı. Hesapların önemli bir bölümü X tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında ekonomi yazarı Uğur Gürses, tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ekonomist Emre Şirin ile gazeteciler Dinçer Gökçe ve Naz Yavuzarslan’ın hesaplarının da bulunduğu bildirildi.

MURAT AĞIREL’DEN TEPKİ

Gazeteci Murat Ağırel ise erişim engeli kararlarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Spekülasyon amaçlı paylaşım” yaptığı iddiasıyla, “milli güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle hesapları engellenen isimlere bakın: Ekonomi yazarı Uğur Gürses, tiyatro sanatçısı, oyuncu ve yazar Orhan Aydın, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ekonomist Emre Şirin, gazeteci Dinçer Gökçe ve Naz Yavuzarslan… Gazetecinin, sanatçının ve ekonomistin hangi yazısı ya da paylaşımı “milli güvenliği ve kamu düzenini” tehdit etti?