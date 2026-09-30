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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın’da vatandaşların acil durumlarda ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığındaki toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2026 yılının ilk 8 ayındaki faaliyetleri ve çağrı istatistikleri değerlendirildi. Bu dönemde merkeze ulaşan 145 bin 018 çağrının yüzde 29,40’ının asılsız veya gereksiz çağrılardan oluşması dikkat çekti.

ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi 11 Şubat Toplantı Salonu’nda Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Toplantının ana gündemini, vatandaşların acil durumlarda ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı, doğru ve etkin şekilde ulaşmasının sağlanması oluşturdu.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışma sistemi, kurumlar arasındaki koordinasyon, çağrıların doğru birimlere yönlendirilmesi ve acil durumlara müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

2026’NIN İLK 8 AYINA AİT VERİLER PAYLAŞILDI

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır tarafından, merkezin 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin faaliyetleri ve istatistiki verileri hakkında komisyon üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Paylaşılan verilere göre yılın ilk 8 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 145 bin 018 çağrı ulaştı.

Bu çağrıların yüzde 29,40’ının asılsız veya gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Ortaya çıkan rakam, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yalnızca acil durumlarda doğru şekilde kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

“BAZEN BİRKAÇ SANİYE BİLE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Toplantıda 112’nin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Vali Dr. Nurtaç Arslan, acil çağrı hizmetlerinin yalnızca vatandaşların telefonla ulaştığı bir iletişim hattı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vali Arslan, 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin ihtiyaç anında vatandaşın hayatı, sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan temas eden hayati bir hizmet olduğunu ifade etti.

Acil durumlarda olaylara en hızlı ve doğru şekilde müdahale edilebilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirten Arslan, kurumların birlikte ve etkin şekilde çalışmasının müdahale süreçlerinin başarısı açısından kritik olduğunu dile getirdi.

ASILSIZ VE GEREKSİZ ÇAĞRILARA KARŞI HASSASİYET ÇAĞRISI

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız ve gereksiz çağrılar oldu.

2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleşen 145 bin 018 çağrının yüzde 29,40’ının asılsız veya gereksiz nitelikte olması, acil çağrı hattının bilinçli kullanılmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koydu.

Gereksiz veya asılsız çağrıların, gerçek bir acil durum nedeniyle 112’yi arayan vatandaşların çağrılarının karşılanması ve ilgili ekiplerin yönlendirilmesi açısından zaman kaybına yol açabileceğine dikkat çekildi.

“DOĞRU BİR ÇAĞRI BİR HAYATIN KURTARILMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR”

Vali Arslan, 112 Acil Çağrı numarasının doğru kullanılmasının yalnızca çağrı merkezinin işleyişiyle ilgili bir konu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Arslan, “112 Acil Çağrı numarasını doğru kullanmak, yalnızca bir çağrı merkezinin işleyişine değil, bir başka insanın hayatına dokunan bir sorumluluktur.” mesajını verdi.

Acil durumlarda zamanın önemine dikkat çeken Arslan, bazı olaylarda birkaç saniyenin dahi hayati önem taşıyabildiğini, yapılacak doğru bir çağrının ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasına ve bir hayatın kurtarılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bu nedenle vatandaşların 112’yi yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmaları ve çağrı sırasında olayla ilgili doğru ve anlaşılır bilgiler vermeleri gerektiği vurgulandı.

ÇAĞRI KARŞILAYICI VE YÖNLENDİRİCİ PERSONELİN KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda yalnızca çağrı istatistikleri değil, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışma sisteminin geliştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Bu kapsamda çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personelin koordinasyonunun güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.

Vatandaş tarafından yapılan acil çağrının doğru şekilde karşılanması, olayla ilgili bilgilerin alınması ve ilgili acil yardım birimine hızlı şekilde aktarılması müdahale sürecinin önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu sürecin daha etkin yürütülmesi amacıyla personel arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

112’NİN BİLİNİRLİĞİ İÇİN TANITIM VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Toplantıda ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’nin toplumdaki bilinirliğinin ve farkındalığının artırılması amacıyla yürütülen tanıtım ve eğitim faaliyetleri de gündeme geldi.

Vatandaşların hangi durumlarda 112’yi araması gerektiği, çağrı sırasında hangi bilgilerin verilmesinin önemli olduğu ve acil çağrı hattının gereksiz şekilde meşgul edilmemesi konusunda bilinçlendirme çalışmalarının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık çalışmalarının, 112’nin doğru kullanımına katkı sağlaması hedefleniyor.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Acil çağrı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde farklı kurumların koordineli çalışmasının önemine de dikkat çekildi.

Bir acil çağrının alınmasından ekiplerin olay yerine yönlendirilmesine ve müdahalenin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreçte kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, acil durumlara mümkün olan en kısa sürede ve doğru şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla mevcut çalışma sisteminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

VATANDAŞLARA 112 ÇAĞRISI

Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin acil durumlarda vatandaşların yardımına ulaşmasını sağlayan kritik bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, hattın doğru ve bilinçli kullanılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Özellikle asılsız ve gereksiz çağrıların önüne geçilmesinin, gerçek acil durumlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ulaşılabilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

2026 yılının ilk 8 ayında 145 bin 018 çağrının alındığı Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, çağrıların yüzde 29,40’ının asılsız veya gereksiz olması, vatandaşların 112 kullanımında farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koydu.

Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan değerlendirmeler doğrultusunda, acil çağrı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi, gereksiz çağrıların azaltılması ve toplumda 112 bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.