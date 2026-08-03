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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'in 112 yıllık köklü kulüplerinden Altay'da yönetim, kulübe kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ettikten sonra İzmir Adliyesi'nde ilgili mahkemeye dilekçe sunduğu bildirildi.

GEREKÇE BAŞKAN ADAYI ÇIKMAMASI VE MALİ TABLO

Siyah-beyazlı yönetimin mahkemeye sunduğu dilekçede, son üç genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmaması ile kulübün içinde bulunduğu mali durumun gerekçe olarak gösterildiği öğrenildi.

TASFİYE İHTİMALİ GÜNDEME GELEBİLİR

Kulübe atanacak kayyumun seçimli genel kurul kararı almasının beklendiği belirtildi.

Yapılacak seçimde de başkan adayı çıkmaması halinde ise Altay'ın tasfiye edilmesi tehlikesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.