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Kaynak: İHA

Sahilde genç kadına cinsel tacizde bulunan şahıs yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde Yeşilyurt AVM karşısındaki kumsalda dün saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki güzellik uzmanı İ.Ç., 40 yaşındaki Ş.K.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ş.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.