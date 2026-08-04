Deutsche Bank, altın piyasasına yönelik yayımladığı son analizinde ons altının yıl sonundaki adil değerini yaklaşık 4 bin 700 dolar olarak hesapladı. Banka, 2026 yıl sonu için 4 bin 600 dolarlık tahminini korurken, son fiyat düzeltmesinin 3 bin 900 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşturmuş olabileceğini değerlendirdi.
Dev bankadan yatırımcıları heyecanlandıran altın tahmini... Yeni rekor kapıda mı?
Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, ons altının adil değerini hesapladı.Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Bank, altın piyasasına ilişkin yayımladığı güncel raporda 2026 yıl sonu ons altın tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, yıl sonu hedefini 4 bin 600 dolar seviyesinde korurken, model hesaplamalarına göre altının adil değerinin yaklaşık 4 bin 700 dolar düzeyinde bulunduğunu duyurdu.
4.700 DOLAR OLARAK HESAPLANDI
Deutsche Bank'ın S&P 500 endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve döviz kurları gibi temel göstergeleri esas alan modeline göre ons altının yıl sonundaki adil değeri yaklaşık 4 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor. Merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama nedeniyle model aşağı yönlü revize edilse de ulaşılan değer, bankanın 4 bin 600 dolarlık yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde örtüştü.
TABAN TAHMİNİ
Banka, son dönemde yaşanan fiyat düzeltmesinin yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşturmuş olabileceğini değerlendirdi. Bu seviyenin korunması halinde altının uzun vadeli yükseliş eğilimini sürdürebileceği ifade edildi.
FARKLI SENARYOLAR VAR
Deutsche Bank'ın uzun vadeli büyüme ve enflasyondan arındırılmış fiyatlama modeli, ons altın için yaklaşık 2 bin 600 dolar seviyesine işaret etti. Spekülatif fiyat balonlarını inceleyen diğer model ise altının 6 bin 400 dolara kadar yükselebileceğini, ardından 3 bin 700 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini öngördü.
Bankanın analizine göre ons altın, Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasındaki 23 aylık süreçte 2 bin 471 dolardan 5 bin 335 dolara kadar yükseldi. Değerli metal, söz konusu dönemi ise 4 bin 79 dolar seviyesinden tamamladı.
MERKEZ BANKALARINDAN DESTEK
Deutsche Bank, resmi kurumlar ile özellikle merkez bankalarının altın talebinin uzun vadeli görünümü desteklemeye devam ettiğini belirtti. Raporda ayrıca tahvil faizleri, döviz kurları ve merkez bankalarının altın alımlarının, değerli metalin fiyatlamasında belirleyici unsurlar olmayı sürdüreceği vurgulandı.