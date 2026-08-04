Dev bankadan yatırımcıları heyecanlandıran altın tahmini... Yeni rekor kapıda mı?

FARKLI SENARYOLAR VAR

Deutsche Bank'ın uzun vadeli büyüme ve enflasyondan arındırılmış fiyatlama modeli, ons altın için yaklaşık 2 bin 600 dolar seviyesine işaret etti. Spekülatif fiyat balonlarını inceleyen diğer model ise altının 6 bin 400 dolara kadar yükselebileceğini, ardından 3 bin 700 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini öngördü.