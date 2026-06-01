CHP'de "mutlak butlan" kararından sonra başlayan kurultay tartışmaları sürerken, aralarında mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak açıklama yayımladı.

111 MİLLETVEKİLİNDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Milletvekilleri, partinin geleceğine mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle yön verilmesi gerektiğini ifade ederek, 12 Temmuz tarihinde olağanüstü kurultay çağrısı gerçekleştirdi. 27 milletvekili ise bu açıklamaya imza atmadı.

Açıklamada, CHP'nin yönünün ve yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, parti delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Milletvekilleri, yaşanan krizin daha fazla büyümemesi için olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanmasını istedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak;

Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme

kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne

güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına,

olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay

yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız

biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar

günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e,

demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla

duyururuz."