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Kaynak: Haber Merkezi

Sivas Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde kaybolan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık bebek ile ilgili yayın yasağı getirildi. Sivas Valiliği'nden gerçekleştirilen açıklamada, Büşra bebeğin kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Divriği Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı ifade edildi.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi yazılar iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak gelerek hayvancılık yapan 5 çocuklu ailede, anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar sonrası köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

‘AİLE ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ’

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül tarihinde akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini iddia etmiş, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B'nin gördüğünü öne sürmüştü.

Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiği, olayın kaçırılmış veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddiaların geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.