MİT ve Emniyet'in operasyonuyla 10 IŞİD'li terörist Suriye'den Trükiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında turuncu kategoride aranan Ankara Garı katliamı failinin de bulunduğu ve teröristlerin Suruç, Diyarbakır ve Yalova saldırılarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın Suriye’de gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen 10 IŞİD’linin arkasındaki karanlık ağları ve örgüt hücrelerini bir kez daha gündeme getirdi.

ANKARA KATLİAMININ BAŞ FAİLLERİNDEN

Yakalananlar arasında, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde “Turuncu” kategoride yer alan “Ebu Ammar” kod adlı Ömer Deniz Dündar’ın da olduğu belirlendi. Nefes gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre Dündar’ın, 10 Ekim 2015 tarihinde 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Tren Garı katliamının baş faillerinden biri olduğu açıklandı.

KARANLIK BAĞLANTILAR DEŞİFRE OLDU

Sorgulanan 10 teröristin, Türkiye’yi sarsan birçok kanlı eylemle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde teröristlerin; 5 Haziran 2015’de HDP’nin İstasyon Meydanı’ndaki mitingine yönelik, 5 kişinin öldüğü ve 400’den fazla kişinin yaralandığı uzaktan kumandalı bomba saldırısıyla ilişkili oldukları ortaya çıktı.

Teröristlerin 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çoğunluğu üniversite öğrencisi 34 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Adıyaman’daki “Dokumacılar” hücresiyle doğrudan bağlantılı oldukları da tespit edildi.

YALOVA’DAKİ ÇATIŞMAYLA DA BAĞLANTILARI ÇIKTI

Ankara’da sorgusu süren teröristlerin, örgütün yakın dönemdeki hücre yapılanmalarına dair de önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Teröristlerin; 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova’da 3 polisin şehit olduğu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığı baskında ölü ele geçirilen 6 IŞİD’li teröristle irtibatlı oldukları belirlendi.