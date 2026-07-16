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Kaynak: DHA

2. Lig'e katılmama kararı nedeniyle 3. Lig'e düşürülen Altınordu'da kulübün geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Alınan kararın ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan ile camianın önde gelen isimleri karşı karşıya gelirken, kırmızı-lacivertli kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

CAMİA GÖRÜŞME BEKLİYOR

Kulübün futbol şubesini 2012 yılında gerçekleştirilen şirketleşmenin ardından devralan Başkan Seyit Mehmet Özkan'a uzun süredir ulaşamayan dernek yönetiminin, camianın ortak görüşü doğrultusunda hareket edeceği ifade edildi.

Dernek yönetimi ile kulübün eski başkanlarının, A takımın geleceği konusunda Özkan ile bir araya gelmek istediği öğrenildi.

ALTYAPI ŞARTLARI MERAK EDİLİYOR

Görüşmede, altyapı ve spor okullarını bünyesinde tutmak isteyen Seyit Mehmet Özkan'ın şartlarının masaya yatırılması bekleniyor.

Camia, kulübün geleceğinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanmasını umut ediyor.

'EMANETİ SAHİBİNE İADE EDİYORUM' DEMİŞTİ

Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada A takımı dernek yönetimine devretmek istediğini belirterek, "Emaneti sahibine iade ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamazken, Altınordu'nun tarihinde ilk kez profesyonel liglere katılmama kararı almasının ardından Özkan'ın sessizliğini koruması dikkat çekiyor.