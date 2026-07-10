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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu’nun lig statüsüne ilişkin kararını açıkladı.

3. LİG’E DÜŞÜRÜLDÜ

TFF’nin aldığı karara göre Altınordu, belirtilen süre içerisinde 2. Lig’e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklemediği gerekçesiyle 3. Lig’e düşürüldü.

KATILMAMA KARARI ETKİLİ OLDU

Federasyon açıklamasında, Altınordu’nun ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar aldığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından İzmir ekibinin bir alt lige düşürülmesine hükmedildi.

TFF KARARINI DUYURDU

Böylece Altınordu, 2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek. Federasyonun kararıyla birlikte kulübün yeni sezon planlamasını 3. Lig’e göre şekillendirmesi bekleniyor.