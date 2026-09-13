İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında Manchester City adına işler zorlaştı. Phil Foden, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
HAALAND SAHNEYE ÇIKTI
Bir kişi eksik mücadele eden Manchester City, aradığı golü ikinci yarıda buldu. 60. dakikada Erling Haaland, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Manchester United kalan bölümde beraberlik golünü bulamazken, City skor üstünlüğünü korumayı başardı ve derbiden 1-0 galip ayrıldı.
CİTY 12 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Manchester City ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United ise 4 puanda kaldı.