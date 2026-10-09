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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği Trendyol Süper Lig'de 7. haftasının açılış maçı nefes kesti.

Rams Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarıda 10 kişi kalan Galatasaray son dakika golleriyle sonuca giderek 3 puanı 3 golle aldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRERKEN GOLÜ BULDU

Zorlu karşılaşmada Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın 45. dakikada attığı kafa golüyle öne geçti.

KIRMIZI KARTIN HEMEN ARDINDAN KASIMPAŞA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Devreye 1-0 önde giren Galatasaray'da 65. dakikada Lucas Torreira kırmızı kartla oyundan atıldı. Dakikalar sonra Kasımpaşa Rak-Sakyi ile beraberlik golünü bularak maçta momentumu bir anda tersine çevirdi.

BARIŞ ALPER 90'DA SAHNEYE ÇIKTI

Ancak eksik kalmasına rağmen geri adım atmayan Galatasaray son bölümde baskısını artırdı ve aradığı golü 90'da Barış Alper Yılmaz ile buldu.

SON SÖZÜ LEMINA SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü ise uzatmaların son anlarında Lemina söyledi ve Galatasaray milli aradan lige 3 puanla döndü.

OKAN BURUK TRİBÜNDEYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa mücadelesini trbiünden takip etti.

OSIMHEN FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yokluğu aranan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oyuna son bölümde dahil olarak haftalar sonra formasına kavuştu.

GIANNIOTIS'İN ÇABASI YETMEDİ

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutsa da son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle namağlup serisinin bozulmasına engel olamadı.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3-1 KASIMPAŞA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Galatasaray-Kasımpaşa maçı başladı.

GALATASARAY DENİZ GÜL İLE GOLE YAKLAŞTI

15' Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Deniz Gül çaprazdan çektiği şutta Gianniotis'i geçemedi.

YUNUS AKGÜN POZİSYONDAN YARARLANAMADI

17' Sol kanattan Leao'nun oartasında ceza sahası içerisinde Yunus Akgün gelişine vurdu ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

LEAO'NUN ŞUTUNDA GIANNIOTIS GOLE İZİN VERMEDİ

19' Batrakov'un pasında ceza sahası içerisinde çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Leao'nun şutunda Gianniotis gole izin vermedi.

BENEDYCZAK UĞURCAN'A TAKILDI

32' Ceza sahasına yaptığı koşuda topla buluşan Benedyczak şutunda Uğurcan Çakır'a takıldı.

SARA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

33' Sara uzaklardan şansını denedi. Gianniotis köşeye giden topu son anda çelerek kurtarışlarına bir yenisini daha ekledi.

GIANNIOTIS KALESİNDE DEVLEŞTİ

34' Kornerden yapılan ortada kale önünde Sanchez kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Gianniotis kontrol etti.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KAFA VURUŞUYLA GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

45' Sara'nın serbest vuruştan ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Abdülkerim Bardakçı kafa vuruşuyla gole çevirdi. Galatasaray ilk yarının sonunda 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA

LEAO'NUN DAR AÇIDAN ŞUTUNDA GIANNIOTIS HATA YAPMADI

53' Ceza sahasında rakibinden sıyrılarak dar açıda yakın mesafeden şutunu çeken Leao bir kez daha Gianniotis'e takıldı.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

65' Torreira'nın yaptığı müdahalenin ardından faul kararı veren Halil Umut Meler sarı kartına başvurmuştu. Ancak VAR'dan gelen tavsiye sonrası pozisyonu yeniden izleyen Meler son adam olması nedeniyle Torreira'ya verdiği sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaray 10 kişi kaldı.

KASIMPAŞA RAK-SAKYI İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

68' Henüz 10 dakika önce oyuna dahil olan Jesuran Rak-Sakyi ceza sahası içerisinde harika bir şutla topu ağlara göndererek skora eşitliği getirdi.

GALATASARYA SANE İLE GOLE YAKLAŞTI

78' Leroy Sane'nin şutunda gecenin başarılı ismi Gianniotis gole izin vermedi.

GIANNIOTIS TAKIMINI AYAKTA TUTUYOR

80' Kornerden gelen ortada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolü Osimhen ayağının tozuyla gole çevirmeye yaklaştı. Kale önünde Osimhen'in şutunu harika bir refleksle çıkaran Gianniotis takımını ayakta tuttu.

BARIŞ ALPER YILMAZ SON DAKİKA GOLÜYLE HAYAT VERDİ

90' Maçın son bölümünde 10 kişi olmasına rağmen baskısını artıran Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golüyle yeniden öne geçti.

LEMINA SKORU TAYİN EDEN GOLÜ ATTI

90+5' Osimhen'in pasında kale önünde topla buluşan Lemina bu ikramı geri çevirmedi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru tayin etti.