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Aydın'ın Didim ilçesi merkezli yürütülen büyük dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Resmi vize başvuru sitelerinin benzerlerini oluşturarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 39'a yükseldi.

SAHTE SİTELERLE MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Didim Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin resmi vize başvuru sitelerini taklit eden internet sayfaları hazırlayarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

13 Şubat'ta düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. İlk incelemelerde, 60 kişinin yaklaşık 1 milyon 700 bin TL dolandırıldığı tespit edilmişti.

MAĞDUR SAYISI ARTTI, SUÇ GELİRİ 8,3 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şebekenin faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde örgütün 111 kişiyi daha dolandırdığı ve toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suç geliri elde ettiği belirlendi.

Bu gelişmenin ardından 24 Temmuz'da Didim merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI, 14 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 36'sı yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.