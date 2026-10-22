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Akaryakıt fiyatları, yılın başından bu yana küresel krizler ve vergi artışlarının gölgesinde rekor üstüne rekor kırdı. Yıla 50 lira seviyelerinde başlayan litre fiyatları, eşel mobil sisteminin kaldırılmasıyla eylül ortalarında 100 lirayı aştı.

SAVAŞ GERİLİMİ AKARYAKIT FİYATLARINI VURDU

Yıla nispeten sakin giren akaryakıt tabelaları, ilk çeyrekte kurşunsuz benzinde 53,81 TL, motorinde ise 55,40 TL seviyelerinden açılış yapmıştı.

Ancak küresel piyasalardaki dalgalanmalar, 28 Şubat’ta ABD ve İran savaş gerilimi ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya hızla yansıdı. İkinci çeyreğin başı olan Nisan ayında motorin fiyatları 74,17 lira sınırına dayanırken, benzin Mayıs ayında 64,42 lira bandına oturdu.

ÖTV DÜZENLEMESİYLE AKARYAKIT 100 TL’Yİ AŞTI

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi geçtiğimiz ay sona ermişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alınmıştı.

Son ÖTV düzenlemesiyle birlikte, yıl sonuna kadar akaryakıta yansıyacak vergi yükünün ağırlığı da tescillenmiş oldu. Vergi artışlarının pompa fiyatlarına entegre edilmesiyle yaz aylarında başlayan tırmanış sonbaharda zirve yaptı. 1 Eylül’deki ÖTV düzenlemesiyle motorin fiyatları 100 lirayı görmüştü. 22 Ekim itibarıyla 96,80 TL'de motorin satışa çıkıyor. Benzin ise Eylül'deki 78,83 TL'lik seviyesinden Ekim'de 76,30 TL etiketine gerilese de ana artış trendini korudu.

10 AYDA FATURA KABARDI

Böylelikle Türkiye'nin yakıta ödediği bedel 10 ay gibi kısa bir sürede katlandı. Yılın başında litresi 53,81 TL olan benzin 76,30 TL'ye çıkarken; 55,40 TL'den satılan motorin tam 41,40 TL'lik devasa bir farkla 96,80 TL'ye fırlamış oldu. Benzinde artış oranı yüzde 41.80 olurken, motorin de bu oran yüzde 74,74 seviyelerinde gerçekleşti.

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan aylık ortalama akaryakıt fiyatları