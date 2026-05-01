Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partiler Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde bir araya gelerek yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kutlamalara başta KESK’e bağlı sendikalar ve Eğitim-Sen olmak üzere çeşitli emek örgütleri katılırken, Emekliler Sendikası’nın Turhal temsilciliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, Emek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri de alanda yer aldı. Katılımcılar, emekçilerin hakları, geçim sıkıntısı ve çalışma koşullarına dikkat çekti.

Yürüyüş boyunca “eşitlik, adalet ve insanca yaşam” sloganları atılırken, alanda toplanan vatandaşlar emek mücadelesine destek verdi. Yapılan konuşmalarda birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Etkinlik, sloganlar ve açıklamaların ardından olaysız şekilde sona erdi.