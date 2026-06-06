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Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında mermer blokların arasında kalan R.Y. ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Y., ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kafasından aldığı darbe nedeniyle bilincinin kapalı olduğu öğrenilen R.Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.