SMS Grup Efeler Ligi’nin 23. haftasında, başkent kulüpleri Halkbank ile Ziraat Bankkart, kritik bir maçta mücadele edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart, oynadığı 21 maçta 19 galibiyet elde ederek 56 puanla liderliğini sürdürüyor.

Sezondaki 22 karşılaşmada 19 galibiyet alan Halkbank ise 55 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Başkentin iki takımı arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadeleyi 3-0’lık skorla Halkbank kazanmıştı.