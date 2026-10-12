İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında ana su borusu patladı. Borudan akan su kısa sürede Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni doldurdu.
Nisbetiye Caddesi'nde çalışma yapan ekiplerin ana boruyu patlatmasının ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Suyun alt geçidin üzerinde bulunan Büyükdere Caddesi'ne tahliye edilmesiyle cadde de suyla kaplandı.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Zincirlikuyu Alt Geçidi ve Büyükdere Caddesi'ndeki tahliye çalışmaları sırasında bölgede ulaşım olumsuz etkilendi.
Ekiplerin çalışmaları sürerken araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.