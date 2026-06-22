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Kaynak: İHA

Olay, dün İznik ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi.

Müşteri gibi markete giren K.C.T., aldığı televizyonu giriş kapısının yanına koydu. Şüpheli, daha sonra mağazadan çıkıp, giriş kapısına koyduğu televizyonu alarak mağazanın yanında bulunan pasaja bıraktı.

Televizyonun çalındığını fark eden market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince şüpheliyi tespit etti. Bir süre sonra yeniden televizyonu bıraktığı yerden almaya gelen K.C.T., çalışanlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Market çalışanları ve vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli, İznik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.