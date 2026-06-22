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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelirken mücadele Fernando Muslera için de özel bir anlam taşıyor.

Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli kaptanı, karşılaşmada forma giyerek Dünya Kupası tarihinde önemli bir rekora ortak oldu.

TAFFAREL'İ YAKALADI

40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupaları'ndaki maç sayısını 18'e çıkararak Brezilya efsanesi Claudio Taffarel'in rekorunu egale etti.

Böylece Muslera, Taffarel ile birlikte Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

GALATASARAY'IN İKİ EFSANESİ

Rekorun dikkat çekici bir başka yönü ise iki kalecinin de Galatasaray tarihinde özel bir yere sahip olması.

Uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulüp tarihinin en başarılı kalecileri arasında gösterilirken, Claudio Taffarel de hem futbolculuk hem de kaleci antrenörlüğü dönemlerinde Galatasaray'a önemli katkılar sağlamıştı.

İkili aynı zamanda Galatasaray'da da bir dönem birlikte çalıştı.

URUGUAY'IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

Yıllardır Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyan Muslera, sadece tecrübesiyle değil liderliğiyle de takımın en önemli figürlerinden biri olarak görülüyor.