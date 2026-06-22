2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi mağlup ederek üst tur umutlarını son maça taşıyan Paraguay'da teknik direktör Gustavo Alfaro'nun açıklamaları gündem yarattı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada futbolun giderek özünden uzaklaştığını savunan deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nın ticari boyutunu hedef aldı.

'DÜNYA KUPALARI ÇIĞIRINDAN ÇIKTI'

Taraftarların turnuvaya ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Alfaro, seyahat ve bilet maliyetlerinin futbolseverleri statlardan uzaklaştırdığını söyledi.

Arjantinli teknik adam, "Tanıdığım insanlar çok zorlanıyor. Çünkü bu devirde seyahat etmek hem çok zor hem de çok pahalı. Dünya Kupaları artık çığırından çıktı. Maliyetler ve diğer her şey... İnsanların bir bilet alabilmek için yaptığı fedakarlığı çok iyi anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLUN ÖZÜ KAYBOLUYOR'

Futbolun sadece ekonomik gücü yüksek kesimlerin ulaşabildiği bir organizasyona dönüşmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Alfaro, oyunun köklerinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Futbolun özü kayboluyor. Futbol bir ticaret olamaz, sadece futbol olarak kalmalı. Ancak artık sadece çok seçkin bir azınlık bunun tadını çıkarabiliyor" dedi.

'FUTBOL EN YOKSULLARA AİT'

Futbolun dünyanın en erişilebilir oyunu olduğuna dikkat çeken Alfaro, oyunun gerçek sahiplerinin sokaklarda top oynayan çocuklar olduğunu söyledi.

Paraguaylı teknik adam, "Futbol hepimize, en çok da en yoksullara ait. Çünkü oynaması en ucuz oyuncak bir toptu. Bazen onu almak bile zordu ama tek bir oyuncakla 22 kişi birden oynayabiliyordu. İşte futbolun gücü bu kadar muazzam" ifadelerini kullandı.

SU MOLALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Alfaro'nun en dikkat çekici eleştirilerinden biri ise maçlarda verilen su molalarıyla ilgili oldu.

Bu uygulamanın futbolun ritmini bozduğunu savunan tecrübeli teknik adam, "Bu bir su molası değil, reklam arası. Oyun artık çığırından çıkıyor" sözleriyle organizasyona tepki gösterdi.

TÜRKİYE GALİBİYETİ SONRASI MESAJ

Turnuvaya ABD karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başlayan Paraguay, ikinci maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup ederek yeniden yarışın içine girmişti.

Son hafta Avustralya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Güney Amerika temsilcisinde Alfaro, takımının mütevazı imkanlarla mücadele ettiğini vurguladı.

'AZ OLMAK, ÇOK OLMAK DEMEKTİR'

Takım ruhuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, Dünya Kupası'ndaki en güçlü silahlarının birliktelik olduğunu söyledi.

Alfaro, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim için az olmak, çok olmak anlamına geliyor. Belki bu Dünya Kupası'nda mücadele eden tüm takımlardan daha az imkana sahibiz ama kendimizi asla onlardan aşağı görmüyoruz. Eğer bir arada olursak, bir şekilde onlardan daha güçlü olabileceğimizi hissediyoruz."