Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler

Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler

Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzünün yaşandığı '21 Haziran yaz gündönümü', Van'da kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene dönüştü.

Kaynak: İHA
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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 1

Kendine has coğrafyası, yüksek rakımı ve gökyüzünün berraklığıyla bilinen Van, bugün güneşi en uzun süre ağırlayan kentlerden biri olurken, şafak vakti ve gün batımında ortaya çıkan manzaralar izleyenleri etkiledi.

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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 2

21 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yaz gündönümü nedeniyle yılın en uzun günü Van'da eşsiz manzaralara sahne oldu.

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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 3

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğu ufkunda yükselen güneş, gün boyunca gökyüzünde izlediği uzun yolculuğuyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 4

Van semalarında gün doğumuyla başlayan görsel şölen, güneşin yükselerek gökyüzünü aydınlatmasıyla devam etti.

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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 5

Gün boyunca etkisini sürdüren güneş, yaz mevsiminin tüm sıcaklığını ve canlılığını hissettirdi. Akşam saatlerinde ise batı ufkunda yavaş yavaş kaybolan güneş, kızıl ve turuncu tonların hâkim olduğu muhteşem bir gün batımına sahne oldu.

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Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler - Resim: 6

Güneşin Van Gölü üzerinde bıraktığı yansımalar izleyenleri etkilerken, gökyüzünde oluşan renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.

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