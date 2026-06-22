Güneş hiç bu kadar güzel batmamıştı: 21 Haziran’dan nefes kesen kareler

Gün boyunca etkisini sürdüren güneş, yaz mevsiminin tüm sıcaklığını ve canlılığını hissettirdi. Akşam saatlerinde ise batı ufkunda yavaş yavaş kaybolan güneş, kızıl ve turuncu tonların hâkim olduğu muhteşem bir gün batımına sahne oldu.