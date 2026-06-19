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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trajik iş kazası, 19 yaşındaki genç bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İş makinesinin arızalanması sonucu yaşanan kazada, bir genç yaşama veda etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde faaliyet gösteren bir çalışma sahasında meydana geldi. Sahada yürütülen çalışmalar esnasında, loader olarak bilinen iş makinesinin hidrolik borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patladı.

BORU İLE TIR KASASI ARASINDA SIKIŞTI

Hidrolik borunun patlamasıyla birlikte kontrolden çıkan devasa cam takviyeli polietilen boru hızla hareket etti. O sırada çalışma alanında bulunan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz, hareket eden ağır boru ile park halindeki bir TIR'ın kasası arasında sıkışarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla acil olarak Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Poyraz, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin ani ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.