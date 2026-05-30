İtalya Serie B yükselme play-off finalinde Monza ile Catanzaro karşı karşıya geldi.

Monza, ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0’lık galibiyetin rövanşında sahasında Catanzaro’ya 2-0 mağlup olmasına rağmen İtalya Serie A’ya yükselmeyi başaran 3. ve son takım oldu.

İki maç sonunda toplam skor 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, Monza normal sezonu Catanzaro’nun önünde, 3. sırada tamamladığı için Serie A bileti alan taraf oldu.

Bu sonuçla Monza, bir sezonluk aranın ardından yeniden Serie A’ya dönüş yaparken, 43 yıllık Serie A hasretine son vermeye çok yaklaşan Catanzaro ise 2-0’lık galibiyetine rağmen üst lige çıkmayı başaramadı. Öte yandan Venezia ve Frosinone de Serie A’ya yükselen diğer takımlar olmuştu.