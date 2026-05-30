Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransa’nın iki köklü kulübü Saint-Etienne ve Nice, Ligue 1’de kalma mücadelesinin rövanşında karşı karşıya geldi. İlk maçta olduğu gibi ilk yarısı golsüz geçen karşılaşma, ikinci yarıda adeta gol yağmuruna sahne oldu.

0-0’ın rövanşında ev sahibi Nice, ikinci yarıda vites yükseltti ve rakibini sahadan sildi. Saint-Etienne ise Ligue 2’yi 3. sırada tamamlayarak yükselme play-off’u oynama hakkı kazanmasına rağmen güçlü rakibi karşısında etkisiz kaldı.

İlk yarısı dengede geçen maçta perdeyi 62. dakikada Jonathan Clauss açtı. Saint-Etienne, 79. dakikada Zuriko Davitashvili ile yanıt verse de bu gol geri dönüş için yeterli olmadı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Nice, bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Nice, kümede kalmayı başararak üst üste 25. kez Ligue 1’de yer alma hakkını elde etti. Saint-Etienne ise Ligue 2’de bir sezon daha mücadele edecek.

DANTE FUTBOLU BIRAKTI, BİR DEVİR SONA ERDİ

Maçın 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dante, takımının bu kritik galibiyetiyle birlikte profesyonel futbol kariyerini noktaladı. 2016’dan bu yana Nice forması giyen 42 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, kariyerinin son maçında takımının Ligue 1’de kalmasında önemli rol oynadı. Dante’nin, önümüzdeki dönemde Bayern Münih U23 takımında teknik direktörlük yapması bekleniyor.