ABD’de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası’nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 22. basamakta bulunan Anna Kalinskaya karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti.
Kaliforniya’da gerçekleşen organizasyonun ikinci turunda 23 yaşındaki milli sporcu, Rus rakibine 6-4 ve 7-6’lık setlerle boyun eğdi ve turnuvadan elendi.
Sönmez, turnuvanın ilk turunda ABD’li McCartney Kessler’i 7-6, 6-0 mağlup ederek, Indian Wells ana tablosunda galibiyet alan ilk Türk tenisçi olma başarısını elde etmişti.