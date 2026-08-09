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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, gece saatlerinde Ukrayna’nın farklı bölgelerine düzenlenen saldırılara ilişkin yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

ODESSA’DA LİMAN VE ENERJİ ALTYAPISI HASAR GÖRDÜ

Zelenskiy, Odessa’ya yönelik hava saldırılarında liman altyapısı ile enerji tesislerinin zarar gördüğünü bildirdi. Saldırıları dünya gıda güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendiren Zelenskiy, Rusya’nın bu yönde sistematik hareket ettiğini savundu.

Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd kentinde bir alışveriş merkezinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, saldırıda 4’ü çocuk 9 kişinin yaralandığını kaydetti.

61 FÜZENİN 56’SI BALİSTİK

Son bir haftadaki saldırılara ilişkin rakamları paylaşan Zelenskiy, Ukrayna’ya farklı tiplerde toplam 61 füze fırlatıldığını, bunların 56’sının balistik füze olduğunu belirtti.

Aynı dönemde Rusya’nın 1560’tan fazla İHA ile 1540 güdümlü bomba kullandığını ifade etti.

“DAHA FAZLA HAVA SAVUNMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Zelenskiy, saldırıların ardından uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Rusya’ya karşı daha fazla baskıya, daha fazla yaptırıma ve Ukrayna için daha fazla hava savunmasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.