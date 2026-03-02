Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenen Juventus, Serie A'nın 27'inci haftasında Roma'ya konuk oldu.
MİLLİ YILDIZLAR KENAN YILDIZ VE ZEKİ ÇELİK KOZLARINI PAYLAŞTI
Roma Olmipiyat Stadyumu'nda oynanan dev maç, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'i de karşı karşıya getirdi.
İtalya'da gösterdikleri başarılı performanslarla ülkemizi gururlandıran iki milli oyuncu da 90 dakika sahada kalırken mevkileri dolayısıyla birçok kez sahada bire bir oynadılar.
Wesley müthiş bir golle Roma'yı Juventus karşısında öne geçirdi! pic.twitter.com/y9UdjvjShs— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 1, 2026
ROMA WESLEY'NİN GOLÜYLE DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Gol düellosuna sahne olan maçta Roma ilk yarıyı Wesley'nin 39'uncu dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.
Gecenin golü Conceiçao'dan! pic.twitter.com/5no2XRonSp— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 1, 2026
JUVENTUS İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLASA DA CEVAP GECİKMEDİ
Juventus, Wesley'nin harika golüne adeta nazire yapan Francisco Conceiçao ile 47'de skora dengeyi getirerek ikinci yarıya hızlı başladı. Ancak başkent ekibinin, Juventus'un golüne cevabı gecikmedi ve 54'te Evan N'Dicka, yeniden Roma'yı öne geçirdi.
MALEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
Roma yediği gole verdiği hızlı reaksiyon sonrası maçta dizginleri yeniden eline alırken Donyell Malen 65'inci dakikada farkı ikiye çıkardı.
Jérémie Boga, farkı bire indirdi! 👀 pic.twitter.com/qzszSd2njB— S Sport (@ssporttr) March 1, 2026
ZEKİ ÇELİK İLE KENAN YILDIZ'IN HAVA TOPU MÜCADELESİ GOLLE SONUÇLANDI
Zorlu deplasmanda iki farklı geri düşmesine rağmen pes etmeyen Juventus Zeki Çelik ile Kenan Yıldız'ın ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesinde fırsatçılığını konuşturan Jeremie Boga'nın golüyle 78'de puan için umutlandı.
Süper maça süper final!— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 1, 2026
Gatti attı, Roma ve Juventus puanları paylaştı! pic.twitter.com/qPvFrGTkab
SPALLETTI GATTI KOZUYLA PUANI KURTARDI
Maçta son dakika öncesi Luciano Spalletti Galatasaray'a karşı performansıyla adından söz ettiren stoper Federico Gatti'yi oyuna sürdü.
Spalletti bu hamlesinin karşılığını Gatti'nin 90+3'te attığı golle aldı. Juventus bu golle birlikte Roma deplasmanında 1 puanı kurtarmayı başardı.
6 GOLLÜ DEV MAÇ FUTBOLSEVERLERİ SOLUKSUZ BIRAKTI
Futbolseverlerin soluksuz takip ettiği heyecan dolu maçta 6 gol atılsa da kazanan çıkmadı.
İki takım da puanları bölüşürken Roma bu sonuçla 51 puana Juventus ise 47 puana yükseldi.