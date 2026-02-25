Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçı 5-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanşında Juventus’a konuk oldu.

Torino’da Allianz Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmaya Juventus agresif başladı.

Ev sahibi ekip maçın henüz başında ikili mücadelelerdeki sertliğiyle dikkat çekerken kenar ortalarıyla Galatasaray kalesinde tehdit yarattı.

Galatasaray skor avantajı sebebiyle kontrollü bir oyunla savunmada kalarak duran toplar ve geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştı.

Juventus üst üste ataklarla baskısını artırdığı bölümde; Torreira’nın ceza sahası müdahalesiyle Khephren Thuram’ın takımına kazandırdığı penaltıyı 37’inci dakikada Locatelli gole çevirdi.

Bu golden sonra da kalesinde zaman zaman tehlike yaşayan Galatasaray devreye 1-0 geride girdi.

İkinci yarının başında Juventus’ta Lyod Kelly Barış Alper Yılmaz’a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sahada 10 kişi kalan Juventus buna rağmen oyunda kontrolü elden bırakmadı.

Galatasaray hızlı ataklarla yakaladığı şansları değerlendiremezken İtalyan ekibi Kalulu’nun asistinde savunma oyuncusu Gatti ile 70’de farkı ikiye çıkardı.

Sarı Kırmızılılar’da bu golün ardından basit top kayıpları göze çarparken taraftar desteğini arkasına alan Juventus eşleşmede beraberliği yakalamak için umutlarını artırdı.

Kenan Yıldız’ın direkten dönen topuyla Galatasaray kalesinde büyük tehlike yaşandı ardından korkulan oldu ve 82’de McKennie farkı üçe çıkardı.

Juventus ikinci yarının başından itibaren 10 kişi oynadığı devrede 2 gol bularak maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların başında Juventus Zhegrova ile bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Ancak devamında Galatasaray sahada ağırlığını yavaş yavaş hissettirmeye başladı.

105+1’de ceza sahası içerisinde Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Victor Osimhen düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Galatasaray’a hayat öpücüğü verdi.

İkinci uzatma dakikalarının sonlarında ise bu kez sahneye turun kahramanlarından Barış Alper Yılmaz çıktı ve 118’de ikinci golü atarak fişi çekti.

İkinci uzatma dakikalarında skoru koruyan Galatasaray 3-2 yenilse de Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.

JUVENTUS-GALATASARAY İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Lang, Barış, Osimhen

JUVENTUS 3-2 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Joao Pinheiro'nun ilk düdüğüyle birlikte Juventus-Galatasaray maçı başladı.

JUVENTUS TEHLİKELİ GELDİ

3' Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Gatti kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

OSIMHEN İLE GATTI TARTIŞTI

8' Gatti ile Osimhen arasında tartışma yaşandı. Maç kısa süreliğine durduktan sonra Joao Pinheiro iki oyuncuyu da uyardı.

JUVENTUS BİR KEZ DAHA KENAR ORTASIYLA TEHDİT YARATTI

9' Conceiçao'nun ortasında bu kez Koopmeiners kale önünde boş pozisyonda kafayı vurdu. Top bir kez daha auta çıktı.

#UCL l Abdülkerim kafayla çevirdi, Osimhen çok şık vurdu ama son anda Mattia Perin kurtardı. pic.twitter.com/zZNaLX4qEu — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLE YAKLAŞTI

11' Osimhen'in ceza sahası içerisinde şutunda köşeye giden topu Perin son anda kornere çeldi.

GALATASARAY'DA OSIMHEN SARI KART GÖRDÜ

13' Osimhen savunmaya yardıma geldiği sırada McKennie'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

🧤 Manuel Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır’dan enfes kurtarış. pic.twitter.com/Wx9jUURgob — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

UĞURCAN LOCATELLI'YE GOL İZNİ VERMEDİ

21' Locatelli'nin uzaklardan sert şutunda Uğurcan harika bir kurtarışla topu çelmeyi başardı.

CONCEIÇAO ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

22' Conceiçao'nun müsait pozisyonda çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

JUVENTUS'TA KELLY SARI KART GÖRDÜ

25' Juventus stoper Kelly Sara'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA UĞURCAN BAŞARILI

29' Kenan Yıldız'ın şutunda savunmadan seken topta yakın direğe yönelen topu Uğurcan son anda yaptığı refleksle kornere çeldi.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SARI KART GÖRDÜ

31' Kenan Yıldız hızlı atağı faulle durdurduğu için sarı kart gördü.

GALATASARAY'DA SALLAI SARI KART GÖRDÜ

33' Sallai Juventus'un hızlı hücumunda Kenan Yıldız'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UyyiXW0es3 — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

JUVENTUS LOCATELLI'NİN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

35' Torreira'nin Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi. Locatelli penaltı vuruşunu gole çevirdi.

JUVENTUS KULÜBESİNE SARI KART ÇIKTI

40' Juventus'ta Carlo Pinsoglio hakeme itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.

JUVENTUS TAÇTAN POZİSYON BULDU

45+1' McKennie'nin uzun taç atışında Gatti ceza sahası içerisinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

JUVENTUS THURAM İLE GOLE YAKLAŞTI

45+5' Thuram'ın ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: JUVENTUS 1-0 GALATASARAY

🟥 Lloyd Kelly, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü! Juventus 10 kişi! pic.twitter.com/6ZC6pVxrGI — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

49' Kelly, Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalesi sonrası önce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Pinheiro bu kez sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartına başvurdu.

GALATASARAY'DA SARA SARI KART GÖRDÜ

60' Gabriel Sara Conceiçao'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

OSIMHEN PERIN'İ GEÇEMEDİ

66' Sara'nın ortasında Victor Osimhen kale önünde kafayı vurdu. Top Perin'de kaldı.

GALATASARAY SARA İLE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

67' Galatasaray Juventus savunmasını az adamla yakaladı. Sane'nin pasında Sara penaltı noktasında topa gelişine vurdu. Ancak Juventus savunması mutlak gölü önledi.

Juventus, Federico Gatti'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/Cponxb6jss — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

JUVENTUS FARKI İKİYE ÇIKARDI

70' Kalulu'nun sağ kanattan arka direğe çevirdiği topa Uğurcan'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Gatti boş kaleye topu ağlara gönderdi.

KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA TOP UĞURCAN'DA KALDI

72' Kenan Yıldız ceza sahası içerisinde şutunu çekti. Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

OSIMHEN İSABETİ BULAMADI

73' Galatasaray atağında savunmadan seken top Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen şutunda isabeti bulamadı.

THURAM YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

77' Thuram çalımlarla ceza sahası içerisine girerek Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncu aşırtma vuruşta neyse ki isabeti bulamadı.

Kenan Yıldız'ın dokunuşunda top direkten döndü. pic.twitter.com/mg8ohLfb0n — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

KENAN'IN DOKUNUŞUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

78' Ceza sahası içerisine yapılan ortada arka direkte Kenan'ın dokuşunda top direkten döndü.

Juventus, Weston McKennie'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. pic.twitter.com/f6L7DKQBhk — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

JUVENTUS MCKENNIE İLE FARKI ÜÇE ÇIKARDI

82' Ceza sahası içerisinde arka direğe havalanan topu McKennie tamamladı ve Juventus farkı üçe çıkardı.

JUVENTUS KENAN YILDIZ İLE TEHLİKELİ GELDİ

90+2' Kenan Yıldız tek başına sürüklediği atakta önünü açıp şutunu çekti. Top direğin yanından dışar çıktı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ - NORMAL SÜRE: JUVENTUS 3-0 GALATASARAY (EŞLEŞME SKORU 5-5)

JUVENTUS ZHEGROVA İLE GOLE YAKLAŞTI

95' Galatasaray kalesinde yine büyük tehlike atlattı. Ceza sahası içerisinde Zhegrova'nın şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

BOEY AĞIR KALINCA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

98' Icardi'nin pasında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sacha Boey'nin şutunda son anda araya giren Kalulu topu kornere uzaklaştırdı.

SANE'NİN ORTASINDA EREN ELMALI TOPA DOKUNAMADI

101' Galatasaray'da gol fırsatı kaçtı. Sane'nin arka direğe nefis ortasında Eren Elmalı topa dokunamadı.

GOOOLLL! Aradığımız golü Victor Osimhen ile buluyoruz! Temsilcimiz Galatasaray, tur için avantajı yakaladı! pic.twitter.com/licQJCcqjl — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLÜ BULDU

105+1' Osimhen ceza sahası içerisinde buluştuğu topu net bir vuruşla ağlara göndererek Galatasaray'a adeta hayat öpücüğü verdi.

İLK UZATMA DEVRESİ SONUCU: JUVENTUS 3-1 GALATASARAY

EREN ELMALI İSABETİ BULAMADI

106' Eren Elmalı'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

JUVENTUS YİNE GOLE YAKLAŞTI

110' Kostic'in şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

GOOOLLL!! Barış Alper Yılmaz, 119'da yıktı Juventus'u! Torino'da kötü başlayan gece güzel bitti! pic.twitter.com/EIcQUX04Fv — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

GALATASARAY BARIŞ ALPER'İN GOLÜYLE RAHATLADI

118' Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda attığı golle maçın fişini çekti.