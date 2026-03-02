Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Ekonomi İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Petrol arzı, altın fiyatları, savunma hisseleri ve kripto para piyasasında sert dalgalanmalar bekleniyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 1

Hürmüz Boğazı riski
Orta Doğu’da artan çatışmalar, dünya petrolünün önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı için risk oluşturdu. Boğazın kapanması ihtimali küresel enerji piyasalarında tedirginlik yarattı.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 2

Petrol fiyatları yükselebilir
Analistler, arz riskinin büyümesi halinde petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabileceğini belirtiyor. Enerji piyasaları yeni haftaya yüksek oynaklıkla başlayabilir.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 3

Altına ilgi artabilir
Altın fiyatlarının yeni haftada yükseliş eğilimine girmesi ihtimali güçlü görülüyor.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 4

Tahvillere talep artabilir
Riskten kaçış dönemlerinde yatırımcıların ABD tahvillerine yöneldiği biliniyor. Uzmanlar, gerilimin sürmesi halinde tahvil piyasasında hareketlilik bekliyor.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 5

Savunma ve enerji hisseleri izlenecek
Geçmiş krizlerde savunma ve enerji şirketlerinin hisseleri yükseliş göstermişti. İran gerilimi nedeniyle bu sektörlerde sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtiliyor.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 6

Borsalarda dalgalanma bekleniyor
Küresel belirsizlikler hisse senedi piyasalarında satış baskısı oluşturabilir. Analistler, yatırımcıların kısa vadede temkinli davranması gerektiğini söylüyor.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 7

Kripto piyasası da oynak
Orta Doğu’daki gerilim kripto piyasasını da etkiledi. Bitcoin saldırı haberlerinin ardından düşüş yaşasa da yeniden toparlandı. Uzmanlar yüksek oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

İran savaşı sonrası piyasalar alarmda: Altın, petrol ve borsada kritik hafta - Resim: 8
