Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye’nin olası göç hareketliliğine karşı yürüttüğü hazırlıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat sabahı İran’a başlattığı geniş çaplı hava harekâtının ardından bölgede karşılıklı saldırılar sürerken, saldırılarda İran’ı uzun yıllardır yöneten Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Gündemin sıcaklığını koruduğu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasında yaşanan çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Von der Leyen ise görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Türkiye’nin arabuluculuk ve barışçıl yollarla bir çözüme destek verme konusundaki hazırlığını memnuniyetle karşılıyorum. Cumhurbaşkanının bu krizin göç üzerindeki olası etkileriyle başa çıkmaya yönelik hazırlık çalışmalarını da takdir ediyorum” dedi.

Von der Leyen paylaşımının devamında,

“Suriye konusunda zaten yakın işbirliğindeyiz; bölgesel ve küresel istikrar riskli, bunun tamamen farkındayız” ifadelerine yer verdi.