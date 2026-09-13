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FETÖ tarafından kurgulanan kumpas davaların merkezindeki isimlerden firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında gelişmeler yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üç firari savcının yargılandığı dosyalara ilişkin zamanaşımı gerekçesiyle davaların düşmesini istedi.

8 YILLIK ZAMANAŞIMI GEREKÇESİ

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, açıklanan mütalaada sanık Mehmet Yüzgeç’e yönelik Mehmet Seyfi Oktay’a ait dinleme kayıtlarının medyaya sızdırılmasıyla ilgili etkili soruşturma yürütmemesi, sanık Cihan Kansız’a yönelik ise 2009’da Maltepe Kapalı Cezavevi’nde tutuklu bulunan Naci Şerifi Zindaşti’nin ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi adına ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli FETÖ üyesi Metin Topuz ile gizli görüşmesinin tutanaklara geçirilmemesi yönünde talimat vermesi suçlamalarına ilişkin 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolması gerekçesiyle kamu davalarının düşmesi talebinde bulundu.

'SORUMLULUKLARINDAN MUAF TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ'

Mütalaaya kumpas davasında hedef olan subaylar ve hukukçular tepki verdi. Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, "Rüşvet suçunun üst sınırı 12 yıldır. İsnat edilen kişi suç tarihinde cumhuriyet savcısıdır ve o tarihteki kanun yargı görevi yapan kişinin rüşvet almasını ayrıca ağırlaştırıcı neden olarak düzenlemektedir. Bu durumda rüşvet suçunun asli dava zamanaşımı 8 yıl değil, 15 yıldır" diye konuştu.

Bu kişilerin darbe girişimine ortam yaratan kişilerden olduğunu anımsatan emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, "Hem orduda hem de milli güvenlikte büyük zafiyet yaratan bu kişilerin sorumluluklarından bu şekilde muaf tutulması kabul edilemez" dedi.