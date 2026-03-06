İstanbul’da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezasını onadı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs 2025’te görülen davada Kınık Demir hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulması yönünde karar vermişti.

Ancak bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş, aynı mahkeme 18 Aralık 2025 tarihinde verdiği ikinci kararda cezayı 2 yıl 6 ay hapis olarak belirlemişti. Mahkeme ayrıca Kınık Demir hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetmiş, ehliyete el koyma süresini ise 1 yıla indirmişti.

Söz konusu karar hem sanık avukatları hem de hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan’ın avukatı tarafından istinafa taşındı. Ancak bu süreçte Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

KINIK'IN MAHKUMİYETİ ONANDI

Ceza Dairesi ise Kınık'ın başvurusunu "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunan sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenleri" yerinde görmedi ve reddetti.

Daire Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu'nun talebi yönünden yapılan incelemede ise Doğan'ın maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirterek istinaf başvurusundan vazgeçtiğini beyan ettiği anımsatıldı, 'katılan vekilinin karara yönelik yapmış olduğu istinaf başvurusunu' da reddetti. Ceza Dairesi, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, bir örneğinin de mahkemesince istinaf başvurusunda bulunana tebliğine oybirliği ile karar verdi.

Avukat Uysal Uğurlu, istinafın bu kararıyla, davanın Zehra Kınık açısından kesinleştiğini, cezanın para cezasına çevrilmesinin söz konusu olmayacağı, infaz yasası çerçevesince hesaplanacak süre cezaevine girmesinin söz konusu olduğunu, istinafa itiraz hakkı bulunan Hasret Doğan'ın da şikayetini geri çektiği için bu hakkını kullanmayacağını tahmin ettiğini söyledi.