Galatasaray'ın hem 2025 yazında hem de ara transfer döneminde ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye’nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu için transfer gelişmesi
İtalya’da Inter forması giyen Türkiye A Milli Takımımızın da kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğiyle ilgili durum netleşiyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Milli futbolcunun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek ve 2026 yazında kontratının son senesine girecek.
Şu ana kadar Inter, Hakan için yeni sözleşme girişiminde bulunmadı.
Inter İle Sözleşme Uzatmayacak
İtalyan basınından gelen bilgilere göre; 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda Galatasaray’a katılmayı planlıyor ve Inter tarafından sunulacak yeni kontrata sıcak bakmayacak.
Hakan Çalhanoğlu’nun çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Inter’e teklif sunduğunda “Hakan’ı şu anda satamayız” yanıtını almıştı.
Yaz döneminde ise Inter, milli yıldızın mevcut sözleşmesi nedeniyle satış kararı almak zorunda kalabilir. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kaptanı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk ise "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde beklediğimizi söyleyebiliriz." şeklinde konuşmuştu.
Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçırsa da bu sezon Inter adına 25 karşılaşmada forma giyerek takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım formasıyla ise 102 maça çıkarken 22 gole imza attı.