Türkiye’nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu için transfer gelişmesi

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.