Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
Türkiye'den Almanya'ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı

Devre arası transfer döneminde Süper Lig’den Almanya Bundesliga’ya rekor bonservis bedeliyle geçen genç yıldız, gösterdiği performansla şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 1

1. Lig’de mücadele ettiği dönemde Şanlıurfaspor tarafından Nijerya’dan keşfedilen Uchenna Ogundu, takımın 2. Lig’e düşmesi sonrası sözleşmesindeki madde gereği serbest kaldı.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 2

Bonservisini eline alan genç futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a bedelsiz olarak transfer oldu.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 3

Sezonun ilk yarısını Alanyaspor’da geçiren Ogundu, Süper Lig’de çıktığı 17 maçta takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 4

Genç isim, devre arasında 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg’a transfer oldu.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 5

Ogundu, gerçekleştirdiği transferle Alanyaspor’un rekor bonservis gelirlerinden birini kazandırmıştı.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 6

Augsburg formasıyla şu ana kadar 4 resmi maçın 2’sinde kadroya alınmayan genç oyuncu, 1 karşılaşmada kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 7

Ogundu, yalnızca 1 maçta 9 dakika sahada kalabildi.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 8

Şanlıurfaspor’daki performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun Almanya’daki süreçte henüz düzenli forma şansı bulamaması gözlerden kaçmadı.

Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı - Resim: 9

Ogundu, Şanlıurfaspor formasıyla ise 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

