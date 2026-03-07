1. Lig’de mücadele ettiği dönemde Şanlıurfaspor tarafından Nijerya’dan keşfedilen Uchenna Ogundu, takımın 2. Lig’e düşmesi sonrası sözleşmesindeki madde gereği serbest kaldı.
Türkiye’den Almanya’ya rekor bedelle transfer oldu… Genç futbolcu beklentinin altında kaldı
Devre arası transfer döneminde Süper Lig’den Almanya Bundesliga’ya rekor bonservis bedeliyle geçen genç yıldız, gösterdiği performansla şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bonservisini eline alan genç futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a bedelsiz olarak transfer oldu.
Sezonun ilk yarısını Alanyaspor’da geçiren Ogundu, Süper Lig’de çıktığı 17 maçta takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Genç isim, devre arasında 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg’a transfer oldu.
Ogundu, gerçekleştirdiği transferle Alanyaspor’un rekor bonservis gelirlerinden birini kazandırmıştı.
Augsburg formasıyla şu ana kadar 4 resmi maçın 2’sinde kadroya alınmayan genç oyuncu, 1 karşılaşmada kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı.
Ogundu, yalnızca 1 maçta 9 dakika sahada kalabildi.
Şanlıurfaspor’daki performansıyla dikkat çeken genç futbolcunun Almanya’daki süreçte henüz düzenli forma şansı bulamaması gözlerden kaçmadı.
Ogundu, Şanlıurfaspor formasıyla ise 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.