Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan resmi olarak vazgeçti.

‘ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇEN ÖLÜME AYNEN ORTAKTIR’ DEMİŞTİ

Anne Doğan, Aralık 2025'te mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasına "Bir canın bedeli iki yıl mı? Şikayetinden vazgeçenler ölüme aynen ortaktır" diyerek isyan etmişti.

İsmail Saymaz'ın haberine göre; Anne Doğan, 19 Şubat 2026'da İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden istinafa (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi) bir dilekçe sundu. Gönderilen dosyada şu ifadeler yer aldı: