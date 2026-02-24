Rıdvan Dilmen Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmayan Tedesco'ya sitem etti

Rıdvan Dilmen, "Başkanlar 11 veremezler. Oyuncu da şunu oynat bunu oynat diyemezler. Ama bu Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadınız mesela. Ben duyuyorum soruyorlar. Ben en kritik haftamda bütün silahlarımı oynatırım. Nottingham maçında oynamayacak mı? Ayrıca taraftarla da bağı kurulmuş." dedi.