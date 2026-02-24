Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Rıdvan Dilmen Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmayan Tedesco'ya sitem etti

Rıdvan Dilmen Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmayan Tedesco'ya sitem etti

Fenerbahçe’nin sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Tedesco’nun Kerem Aktürkoğlu’nu kullanmamasına ateş püskürdü.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Uzatmaları nefes kesen mücadelede 90+5’te Asensio ile bulduğu gol sonrası büyük sevinç yaşayan Sarı Lacivertliler Jim Allevinah’ın 90+11’de gelen golüyle adeta yıkıldı.

Galatasaray’ın kaybettiği haftada puanları eşitleme fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe’de 1-1’lik sonucun baş sorumlusu Domenico Tedesco ilan edildi.

Sports Digitale Youtube kanalında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen Kerem Aktürkoğlu’nu oynatmaması nedeniyle Domenico Tedesco’yu eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, "Başkanlar 11 veremezler. Oyuncu da şunu oynat bunu oynat diyemezler. Ama bu Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadınız mesela. Ben duyuyorum soruyorlar. Ben en kritik haftamda bütün silahlarımı oynatırım. Nottingham maçında oynamayacak mı? Ayrıca taraftarla da bağı kurulmuş." dedi.

Kasımpaşa maçında Kerem'in kilidi çözecek oyuncu olduğunu savunan Dilmen, "Kerem girerse gol atara geldi maç. Rakibin sağ bek ile sağ stoperi arasında muazzam boşluk var. Maç bağırıyor Kerem’i. Fizik olarak da Kerem kötü durumda değil. Tam Kerem’e uygun bir maçtı.” ifadelerini kullandı.

