Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletine bağlı Garden Grove kentindeki bir havacılık tesisinde hareketli saatler yaşandı. Tesiste bulunan ve yanıcı ile uçucu özellikleriyle bilinen metil metakrilat kimyasalıyla dolu bir tankta teknik arıza meydana geldi. Tankta büyük bir patlama ve çevreye sızıntı yayılma tehlikesinin bulunması üzerine, tesisin çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet eden 40 bin vatandaşın acilen tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşlar için biri Garden Grove'da, diğer ikisi ise komşu kentler Anaheim ve Cypress'te olmak üzere toplam 3 adet tahliye merkezi faaliyete geçirildi.

"YA ÇATLAYIP SIZDIRACAK YA DA PATLAYACAK"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Orange County İtfaiye Teşkilatı Yetkilisi Craig Covey, tankın hasar görmesi durumunda 7 bin galona (26 bin 500 litre) ulaşan miktarda zehirli kimyasal maddenin çevreye yayılabileceğini ya da patlamanın gerçekleşebileceğini ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin olası bir patlamayı engellemek amacıyla tankı soğutma işlemlerine aralıksız devam ettiğini aktaran Covey, tankın mevcut sıcaklığının 61 derece civarına düşürüldüğünü, ancak ulaşılması hedeflenen ideal sıcaklığın 50 derece dolaylarında olduğunu belirtti.

CİDDİ SOLUNUM SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, tankın içinde bulunan ve plastik imalatında ham madde olarak kullanılan metil metakrilat maddesi, havaya karışması ve maruz kalınması durumunda insan sağlığında çok ciddi solunum yolu problemlerine sebebiyet veriyor.