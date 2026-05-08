AYVALIK AÇIKLARINDA ZEHİR TAARRUZU: 158 KİLO SKUNK VE 8 TUTUKLAMA

Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat ekipleri, dev bir operasyon için düğmeye bastı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, teknik ve fiziki takip denizlere taşındı.

İHA’LAR TESPİT ETTİ, BOTLAR KUŞATTI

Operasyonun kalbi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıkları oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından havadan saniye saniye takip edilen şüpheli tekne, denizden de Sahil Güvenlik botlarıyla ablukaya alındı. Tekneye düzenlenen baskında, piyasa değeri milyonları bulan 158 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ: TUTUKLU SAYISI ARTTI

29 Nisan’da başlatılan operasyonun ilk ayağında yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak güvenlik güçleri dosyayı burada kapatmadı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, zehir sevkiyatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan son şüphelilerin de tutuklanmasıyla, Ayvalık açıklarındaki uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyonda toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi.