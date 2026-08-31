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Kaynak: Haber Merkezi

Henüz 7 yaşında olmasına karşın motor sporlarındaki başarılarıyla öne çıkan Zayn Sofuoğlu, İngiltere'deki SuperOne Karting Şampiyonası'nın micro max sınıfında zirveye adını yazdırdı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Shenington pistindeki SuperOne organizasyonunun 11. ve 12. etabının tamamlanmasıyla birlikte micro max kulvarındaki yarışı zaferle noktalayan Zayn Sofuoğlu'nun dönemi lider bitirdiği aktarıldı.

Aralarında Jenson Button, Lewis Hamilton, George Russell, Alex Albon ile Lando Norris gibi Formula 1'in ikonik isimlerinin pistlere adım attığı ilk yıllarda yer aldığı bu turnuvayı birincilikle noktalayan genç yetenek, şampiyona tarihinin micro max alanındaki en küçük yaştaki lideri unvanını kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu'nun bu tarihi derecesini kutlayan bir bildiri yayımladı.